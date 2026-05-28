Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Les Amants du Ciel Montcuq-en-Quercy-Blanc

Spectacle Les Amants du Ciel Montcuq-en-Quercy-Blanc

Spectacle Les Amants du Ciel Montcuq-en-Quercy-Blanc jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : 49 Boulevard Jacques Chapou

Ville : 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc

Département : Lot

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 10 Général

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Spectacle Les Amants du Ciel

49 Boulevard Jacques Chapou Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Duo clown aérien tragi-comi-romantique !

Un extraordinaire duo de danse acrobatique en suspension à dix mètres du sol

Duo clown aérien tragi-comi-romantique !

Un extraordinaire duo de danse acrobatique en suspension à dix mètres du sol. Acrobates, bonimenteurs issus de la meilleure tradition de rue ironie, habileté, précision… avec le grand numéro final de la Femme Volante.

  .

49 Boulevard Jacques Chapou Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie   info@lezarddelarue.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A tragi-comi-romantic aerial clown duo!

An extraordinary acrobatic dance duo suspended ten meters above the ground

L’événement Spectacle Les Amants du Ciel Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Montcuq-en-Quercy-Blanc (Lot)