Spectacle Les Amants du Ciel Montcuq-en-Quercy-Blanc
Spectacle Les Amants du Ciel Montcuq-en-Quercy-Blanc jeudi 16 juillet 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Spectacle Les Amants du Ciel
49 Boulevard Jacques Chapou Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Duo clown aérien tragi-comi-romantique !
Un extraordinaire duo de danse acrobatique en suspension à dix mètres du sol
Duo clown aérien tragi-comi-romantique !
Un extraordinaire duo de danse acrobatique en suspension à dix mètres du sol. Acrobates, bonimenteurs issus de la meilleure tradition de rue ironie, habileté, précision… avec le grand numéro final de la Femme Volante.
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49 Boulevard Jacques Chapou Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie info@lezarddelarue.org
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English :
A tragi-comi-romantic aerial clown duo!
An extraordinary acrobatic dance duo suspended ten meters above the ground
L’événement Spectacle Les Amants du Ciel Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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