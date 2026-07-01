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Bal des pompiers à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc

mardi 14 juillet 2026 · Montcuq-en-Quercy-Blanc

Bal des pompiers à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la république
Ville
46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc
Département
Lot
Tarif
20 20 Général

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Bal des pompiers à Montcuq

Place de la république Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Cette année encore, l'amicale des pompiers organise son bal, précédé d'un repas

Cette année encore, l'amicale des pompiers organise son bal, précédé d'un repas. La réservation pour le repas est obligatoire.

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Place de la république Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 42 87 90 66  amicalepompiersmontcuq@gmail.com

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English :

Once again this year, the firefighters’ association is organizing its dance, preceded by a meal

L’événement Bal des pompiers à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CVL Castelnau-Montratier

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