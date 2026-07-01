Bal des pompiers à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc
mardi 14 juillet 2026 · Montcuq-en-Quercy-Blanc
Informations pratiques
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Bal des pompiers à Montcuq
Place de la république Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Cette année encore, l'amicale des pompiers organise son bal, précédé d'un repas
Cette année encore, l'amicale des pompiers organise son bal, précédé d'un repas. La réservation pour le repas est obligatoire.
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Place de la république Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 42 87 90 66 amicalepompiersmontcuq@gmail.com
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English :
Once again this year, the firefighters’ association is organizing its dance, preceded by a meal
L’événement Bal des pompiers à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CVL Castelnau-Montratier
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