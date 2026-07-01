Informations pratiques

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Bal des pompiers à Montcuq

Place de la république Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Cette année encore, l'amicale des pompiers organise son bal, précédé d'un repas

Cette année encore, l'amicale des pompiers organise son bal, précédé d'un repas. La réservation pour le repas est obligatoire.

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Place de la république Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 42 87 90 66 amicalepompiersmontcuq@gmail.com

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English :

Once again this year, the firefighters’ association is organizing its dance, preceded by a meal

L’événement Bal des pompiers à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CVL Castelnau-Montratier