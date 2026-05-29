Observation du soleil Montcuq-en-Quercy-Blanc
Observation du soleil Montcuq-en-Quercy-Blanc dimanche 2 août 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Observation du soleil
Rue du Fbg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Organisée par le Club Astronomie de Gigouzac
Organisée par le Club Astronomie de Gigouzac
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Rue du Fbg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 42 87 96 76 astrogigouzac@free.fr
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English :
Organized by Club Astronomie de Gigouzac
L’événement Observation du soleil Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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