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Observation du soleil Montcuq-en-Quercy-Blanc

Observation du soleil Montcuq-en-Quercy-Blanc

Observation du soleil Montcuq-en-Quercy-Blanc dimanche 2 août 2026.

Adresse : Rue du Fbg Saint-Privat

Ville : 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc

Département : Lot

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Observation du soleil

Rue du Fbg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Organisée par le Club Astronomie de Gigouzac

Organisée par le Club Astronomie de Gigouzac

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Rue du Fbg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 42 87 96 76  astrogigouzac@free.fr

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Organized by Club Astronomie de Gigouzac

L’événement Observation du soleil Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot

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