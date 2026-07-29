Informations pratiques

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Spectacle A.L.C.O.O.L. à Books & Co

11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Tungstène Théâtre

Chorégraphie Littéraire d’après "L’alcool", extrait de "La Vie Matérielle", de Marguerite Duras

A.L.C.O.O.L est une esquisse perçante, un regard sensible sur l’alcoolisme, les femmes, les hommes et le monde

Tungstène Théâtre

Chorégraphie Littéraire d’après "L’alcool", extrait de "La Vie Matérielle", de Marguerite Duras

A.L.C.O.O.L est une esquisse perçante, un regard sensible sur l’alcoolisme, les femmes, les hommes et le monde. Le texte, le son, les corps et l’humour permettent de s’emparer d’un sujet de société pour créer un objet chorégraphique et littéraire, source d’émotions et de plaisir, en faisant entendre Marguerite Duras autrement. Sans jugement ni morale, A.L.C.O.O.L est un spectacle à très haute intensité qui questionne et surprend, tel un uppercut au foie !

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11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com

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English :

Tungstène Théâtre

Literary Choreography based on “L’alcool,” an excerpt from “La Vie Matérielle” by Marguerite Duras

A.L.C.O.O.L is a poignant sketch, a sensitive look at alcoholism, women, men, and the world

L’événement Spectacle A.L.C.O.O.L. à Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Cahors Vallée du Lot