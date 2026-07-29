Spectacle A.L.C.O.O.L. à Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc
vendredi 7 août 2026 · Montcuq-en-Quercy-Blanc
Informations pratiques
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Spectacle A.L.C.O.O.L. à Books & Co
11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Tungstène Théâtre
Chorégraphie Littéraire d’après "L’alcool", extrait de "La Vie Matérielle", de Marguerite Duras
A.L.C.O.O.L est une esquisse perçante, un regard sensible sur l’alcoolisme, les femmes, les hommes et le monde
Tungstène Théâtre
Chorégraphie Littéraire d’après "L’alcool", extrait de "La Vie Matérielle", de Marguerite Duras
A.L.C.O.O.L est une esquisse perçante, un regard sensible sur l’alcoolisme, les femmes, les hommes et le monde. Le texte, le son, les corps et l’humour permettent de s’emparer d’un sujet de société pour créer un objet chorégraphique et littéraire, source d’émotions et de plaisir, en faisant entendre Marguerite Duras autrement. Sans jugement ni morale, A.L.C.O.O.L est un spectacle à très haute intensité qui questionne et surprend, tel un uppercut au foie !
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11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com
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English :
Tungstène Théâtre
Literary Choreography based on “L’alcool,” an excerpt from “La Vie Matérielle” by Marguerite Duras
A.L.C.O.O.L is a poignant sketch, a sensitive look at alcoholism, women, men, and the world
L’événement Spectacle A.L.C.O.O.L. à Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Cahors Vallée du Lot
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