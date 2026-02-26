Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert Duo Claire Aberlenc

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Concert du Duo Claire ABERLENC au chant & Alexis GIBERT à la guitare et à l'harmonica, dans le cadre du festival Lot en Bodega

Concert du Duo Claire ABERLENC au chant & Alexis GIBERT à la guitare et à l'harmonica, dans le cadre du festival Lot en Bodega

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Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie

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English :

Concert by Duo Claire ABERLENC on vocals and Alexis GIBERT on guitar and harmonica, as part of the Lot en Bodega festival

L’événement Concert Duo Claire Aberlenc Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot