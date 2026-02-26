Concert Duo Claire Aberlenc Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert Duo Claire Aberlenc Montcuq-en-Quercy-Blanc lundi 3 août 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert Duo Claire Aberlenc
Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Concert du Duo Claire ABERLENC au chant & Alexis GIBERT à la guitare et à l'harmonica, dans le cadre du festival Lot en Bodega
Concert du Duo Claire ABERLENC au chant & Alexis GIBERT à la guitare et à l'harmonica, dans le cadre du festival Lot en Bodega
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Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie
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English :
Concert by Duo Claire ABERLENC on vocals and Alexis GIBERT on guitar and harmonica, as part of the Lot en Bodega festival
L’événement Concert Duo Claire Aberlenc Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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