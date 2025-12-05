Cabaret de cirque et musique live Feu mamie Montcuq-en-Quercy-Blanc
Cabaret de cirque et musique live Feu mamie Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 7 août 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Cabaret de cirque et musique live Feu mamie
Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-07
Du cirque, de la musique live, de l'humour et des acrobaties époustouflantes !!
Bar et restauration sur place ouverts 1h avant, et après le spectacle.
Tout public.
On vous attend nombreu.x.ses.
Réservation par téléphone ou par email en indiquant votre nom, le nombre de place et la date.
Par la compagnie Vent Noir.
Du cirque, de la musique live, de l'humour et des acrobaties époustouflantes !!
Bar et restauration sur place ouverts 1h avant, et après le spectacle.
Tout public.
On vous attend nombreu.x.ses.
Réservation par téléphone ou par email en indiquant votre nom, le nombre de place et la date.
Par la compagnie Vent Noir.
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Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 38 03 40 80 resa.feumamie@gmail.com
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English :
Circus, live music, comedy, and breathtaking acrobatics!!
On-site bar and food service open 1 hour before and after the show.
Suitable for all ages.
We look forward to seeing many of you there.
Reservations by phone or email—please include your name, the number of tickets, and the date.
Presented by the Vent Noir theater company.
L’événement Cabaret de cirque et musique live Feu mamie Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot
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