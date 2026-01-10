Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Stéphane Balmino et Lou Casa Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 24 juillet 2026.

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Stéphane Balmino et Lou Casa

17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 23:59:00

Date(s) :

2026-07-24

Soirée, dite “des interprètes” Stéphane Balmino délaisse ses propres titres pour rendre hommage à un géant de la poésie musicale Richard Desjardins, auteur engagé et incontournable de la scène québécoise

Soirée, dite “des interprètes” Stéphane Balmino délaisse ses propres titres pour rendre hommage à un géant de la poésie musicale Richard Desjardins, auteur engagé et incontournable de la scène québécoise. Entre textes puissants, arrangements épurés et intensité vocale remarquable, un grand moment à partager!

Le chanteur Marc Casa (Lou Casa) présentera ensuite un concert dédié à Jacques Brel. Plus qu'un hommage à l'immense compositeur, Lou Casa propose une histoire d'amour, un souffle singulier et virtuose qui traverse les chansons intemporelles du géant de la chanson française.

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17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie

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English :

So-called performers’ evening? stéphane Balmino abandons his own songs to pay tribute to a giant of musical poetry: Richard Desjardins, a committed author and a fixture on the Quebec scene

L’événement Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Stéphane Balmino et Lou Casa Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot