Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Stéphane Balmino et Lou Casa Montcuq-en-Quercy-Blanc
Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Stéphane Balmino et Lou Casa Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 24 juillet 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Stéphane Balmino et Lou Casa
17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 22 – 22 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 23:59:00
Date(s) :
2026-07-24
Soirée, dite “des interprètes” Stéphane Balmino délaisse ses propres titres pour rendre hommage à un géant de la poésie musicale Richard Desjardins, auteur engagé et incontournable de la scène québécoise
Soirée, dite “des interprètes” Stéphane Balmino délaisse ses propres titres pour rendre hommage à un géant de la poésie musicale Richard Desjardins, auteur engagé et incontournable de la scène québécoise. Entre textes puissants, arrangements épurés et intensité vocale remarquable, un grand moment à partager!
Le chanteur Marc Casa (Lou Casa) présentera ensuite un concert dédié à Jacques Brel. Plus qu'un hommage à l'immense compositeur, Lou Casa propose une histoire d'amour, un souffle singulier et virtuose qui traverse les chansons intemporelles du géant de la chanson française.
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17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie
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English :
So-called performers’ evening? stéphane Balmino abandons his own songs to pay tribute to a giant of musical poetry: Richard Desjardins, a committed author and a fixture on the Quebec scene
L’événement Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Stéphane Balmino et Lou Casa Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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