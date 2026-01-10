Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Nawel Dombrowsky et Les Voluptueuses Montcuq-en-Quercy-Blanc
Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Nawel Dombrowsky et Les Voluptueuses Montcuq-en-Quercy-Blanc jeudi 23 juillet 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Nawel Dombrowsky et Les Voluptueuses
17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 22 – 22 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 23:59:00
Date(s) :
2026-07-23
Nawel nous invite à cheminer en sa compagnie, avec son humour tendrement ravageur et sa folie douce, une artiste vraie à écouter et à voir sur scène
Nawel nous invite à cheminer en sa compagnie, avec son humour tendrement ravageur et sa folie douce, une artiste vraie à écouter et à voir sur scène. Un moment élégant, fort et sensible.
Puis, quatre complices de scène et sœurs de cœur, à savoir Dorothée Daniel, Amandine Roques, Célia Bressat-Blum, et Nathalie Miravette, brossent dans le spectacle Les voluptueuses , mis en scène par Pierre Margot, un récital à la fois coquin et drôle, composé d'une quinzaine de textes érotiques écrits par des femmes.
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17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie
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English :
Nawel invites us to walk with her, with her tenderly devastating humor and gentle madness, a true artist to be heard and seen on stage
L’événement Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Nawel Dombrowsky et Les Voluptueuses Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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