Soirée jeux de société à la Médiathèque Montcuq-en-Quercy-Blanc
Soirée jeux de société à la Médiathèque Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 17 avril 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Soirée jeux de société à la Médiathèque
6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 00:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Une soirée jeux de société est organisée par la ludothèque Jeux & Compagnie à la Médiathèque intercommunale de Montcuq
Une soirée jeux de société est organisée par la ludothèque Jeux & Compagnie à la Médiathèque intercommunale de Montcuq. Venez nombreux !
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6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 20 34 37
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English :
An evening of board games is organized by the games library Jeux & Compagnie at the Médiathèque intercommunale in Montcuq
L’événement Soirée jeux de société à la Médiathèque Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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