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Soirée jeux de société à la Médiathèque Montcuq-en-Quercy-Blanc

Soirée jeux de société à la Médiathèque Montcuq-en-Quercy-Blanc

Soirée jeux de société à la Médiathèque Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 17 avril 2026.

Adresse : 6 Place de la Halle aux Grains

Ville : 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc

Département : Lot

Début : 2026-04-17T20:30:00

Fin : 2026-04-17T00:00:00

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Soirée jeux de société à la Médiathèque

6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 00:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Une soirée jeux de société est organisée par la ludothèque Jeux & Compagnie à la Médiathèque intercommunale de Montcuq

Une soirée jeux de société est organisée par la ludothèque Jeux & Compagnie à la Médiathèque intercommunale de Montcuq. Venez nombreux !

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6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 20 34 37 

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English :

An evening of board games is organized by the games library Jeux & Compagnie at the Médiathèque intercommunale in Montcuq

L’événement Soirée jeux de société à la Médiathèque Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Cahors Vallée du Lot

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