Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Soirée d’ouverture avec Emmanuel Leroy Montcuq-en-Quercy-Blanc
Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Soirée d’ouverture avec Emmanuel Leroy Montcuq-en-Quercy-Blanc mercredi 22 juillet 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Soirée d’ouverture avec Emmanuel Leroy
17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Mercredi 22 juillet, à 19 heures, dans la cour du collège Jean-Jacques Faurie, aura lieu l'inauguration officielle du festival avec un concert d'Emmanuel Leroy.
Mercredi 22 juillet, à 19 heures, dans la cour du collège Jean-Jacques Faurie, aura lieu l'inauguration officielle du festival avec un concert d'Emmanuel Leroy.
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17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 13 28 85 46 festichanson@gmail.com
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English :
Wednesday, July 22, at 7 p.m., in the courtyard of the Collège Jean-Jacques Faurie, will take place the official inauguration of the festival with a concert by Emmanuel Leroy.
L’événement Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Soirée d’ouverture avec Emmanuel Leroy Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot
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