Montcuq-en-Quercy-Blanc

Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Soirée d’ouverture avec Emmanuel Leroy

17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Mercredi 22 juillet, à 19 heures, dans la cour du collège Jean-Jacques Faurie, aura lieu l'inauguration officielle du festival avec un concert d'Emmanuel Leroy.

Mercredi 22 juillet, à 19 heures, dans la cour du collège Jean-Jacques Faurie, aura lieu l'inauguration officielle du festival avec un concert d'Emmanuel Leroy.

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17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 13 28 85 46 festichanson@gmail.com

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English :

Wednesday, July 22, at 7 p.m., in the courtyard of the Collège Jean-Jacques Faurie, will take place the official inauguration of the festival with a concert by Emmanuel Leroy.

L’événement Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Soirée d’ouverture avec Emmanuel Leroy Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot