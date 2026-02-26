Le Lot en Bodéga à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc
Le Lot en Bodéga à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc lundi 3 août 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Le Lot en Bodéga à Montcuq
Lac de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Le Lot en Bodéga la tournée festive qui fait danser tout l’été !
Cet été, vos lundis s’annoncent festifs et mémorables !
De juillet à août, embarquez pour une tournée unique dans 6 villages de charme dans le Lot pour la 6ème Edition du Festival Le Lot en Bodéga.
Esprit guinguette, authenticité et bonne humeur tous les ingrédients sont réunis pour des soirées estivales inoubliables.
Le Lot en Bodéga la tournée festive qui fait danser tout l’été !
Cet été, vos lundis s’annoncent festifs et mémorables !
De juillet à août, embarquez pour une tournée unique dans 6 villages de charme dans le Lot pour la 6ème Edition du Festival Le Lot en Bodéga.
Esprit guinguette, authenticité et bonne humeur tous les ingrédients sont réunis pour des soirées estivales inoubliables.
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Lac de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 81 00 93 08 lelotenbodega@lotofgoodday.fr
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English :
Le Lot en Bodéga: the festive tour that gets you dancing all summer long?!
This summer, your Mondays are set to be festive and memorable!
From July to August, embark on a unique tour of 6 charming villages in the Lot for the 6th Edition of the Festival Le Lot en Bodéga.
Ginguette spirit, authenticity and good humor: all the ingredients are here for unforgettable summer evenings.
L’événement Le Lot en Bodéga à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot
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