Concert de musique classique à l’atelier-galerie Le 10 Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert de musique classique à l’atelier-galerie Le 10 Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 14 août 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert de musique classique à l’atelier-galerie Le 10
10 Allée des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Les étudiants du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris vous interprèteront une quintette à deux violoncelles de Schubert suivi d'un quatuor de Debussy ou de Beethoven.
Réservation souhaitée.
Les étudiants du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris vous interprèteront une quintette à deux violoncelles de Schubert suivi d'un quatuor de Debussy ou de Beethoven.
Réservation souhaitée.
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10 Allée des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 37 67 49 43
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English :
Students from the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris will perform a Schubert quintet for two cellos followed by a Debussy or Beethoven quartet.
Reservation required.
L’événement Concert de musique classique à l’atelier-galerie Le 10 Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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