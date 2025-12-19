Exposition et vernissage de l’artiste Phil Dub Montcuq-en-Quercy-Blanc
Exposition et vernissage de l’artiste Phil Dub Montcuq-en-Quercy-Blanc mercredi 24 juin 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Exposition et vernissage de l’artiste Phil Dub
10 Allée des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-08-02 13:30:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-04
L'atelier-Galerie Le 10 présente une exposition de l'artiste peintre Phil Dub.
Vernissage le 4 juillet à 18h30.
L'atelier-Galerie Le 10 présente une exposition de l'artiste peintre Phil Dub.
Vernissage le 4 juillet à 18h30.
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10 Allée des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 86 93 33 93
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English :
L’atelier-Galerie Le 10 presents an exhibition by painter Phil Dub.
Opening July 4 at 6:30 pm.
L’événement Exposition et vernissage de l’artiste Phil Dub Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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