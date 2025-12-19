Montcuq-en-Quercy-Blanc

Exposition et vernissage de l’artiste Phil Dub

10 Allée des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-08-02 13:30:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-04

L'atelier-Galerie Le 10 présente une exposition de l'artiste peintre Phil Dub.

Vernissage le 4 juillet à 18h30.

L'atelier-Galerie Le 10 présente une exposition de l'artiste peintre Phil Dub.

Vernissage le 4 juillet à 18h30.

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10 Allée des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 86 93 33 93

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English :

L’atelier-Galerie Le 10 presents an exhibition by painter Phil Dub.

Opening July 4 at 6:30 pm.

L’événement Exposition et vernissage de l’artiste Phil Dub Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot