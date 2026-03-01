Ciné-Lot La petite dernière à Granéjouls

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Synopsis Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s’émancipe de sa famille et ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ?

Granéjouls Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

L’événement Ciné-Lot La petite dernière à Granéjouls Lhospitalet a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Cahors Vallée du Lot