Les Défis Dessinés Lhospitalet
Les Défis Dessinés Lhospitalet mardi 7 juillet 2026.
Lhospitalet
Les Défis Dessinés
375 Chemin du Soleil Lhospitalet Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-08-31 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-13 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25 2026-08-31
Tu aimes dessiner ? Chaque semaine, un nouveau défi dessiné est proposé pour s’amuser et expérimenter de nouvelles choses, sans pression, autour d’un verre
Tu aimes dessiner ? Chaque semaine, un nouveau défi dessiné est proposé pour s’amuser et expérimenter de nouvelles choses, sans pression, autour d’un verre. Ouvert à tous et à tous niveaux.
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375 Chemin du Soleil Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 6 98 39 49 75 cecilehenras@yahoo.com
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English :
Do you like to draw? Every week, a new drawing challenge is offered to have fun and experiment with new things, without pressure, over a drink
L’événement Les Défis Dessinés Lhospitalet a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot