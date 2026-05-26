Lhospitalet

Les Défis Dessinés

375 Chemin du Soleil Lhospitalet Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-08-31 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-13 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25 2026-08-31

Tu aimes dessiner ? Chaque semaine, un nouveau défi dessiné est proposé pour s’amuser et expérimenter de nouvelles choses, sans pression, autour d’un verre

Tu aimes dessiner ? Chaque semaine, un nouveau défi dessiné est proposé pour s’amuser et expérimenter de nouvelles choses, sans pression, autour d’un verre. Ouvert à tous et à tous niveaux.

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375 Chemin du Soleil Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 6 98 39 49 75 cecilehenras@yahoo.com

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English :

Do you like to draw? Every week, a new drawing challenge is offered to have fun and experiment with new things, without pressure, over a drink

L’événement Les Défis Dessinés Lhospitalet a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot