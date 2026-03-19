Lhospitalet

Lhospitalet en fête

Le bourg Lhospitalet Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Le comité des fêtes de Lhospitalet vous attend nombreux cet été pour sa fête de village !

Le comité des fêtes de Lhospitalet vous attend nombreux cet été pour sa fête de village !

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Le bourg Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 6 40 05 46 02

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English :

The L’Hospitalet Festival Committee looks forward to seeing many of you this summer at its village festival!

L’événement Lhospitalet en fête Lhospitalet a été mis à jour le 2026-06-16 par OT CVL Castelnau-Montratier