Feu de la Saint-Jean à Lhospitalet Lhospitalet
Feu de la Saint-Jean à Lhospitalet Lhospitalet samedi 20 juin 2026.
Lhospitalet
Feu de la Saint-Jean à Lhospitalet
90 Pièce Rouge Lhospitalet Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le comité des fêtes de L'Hospitalet organise son feu de la Saint-Jean !
Le comité des fêtes de L'Hospitalet organise son feu de la Saint-Jean !
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90 Pièce Rouge Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 6 80 87 05 14 ericdormieux@gmail.com
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English :
The L'Hospitalet festival committee is organizing its Midsummer bonfire!
L’événement Feu de la Saint-Jean à Lhospitalet Lhospitalet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cahors Vallée du Lot
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