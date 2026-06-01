Feu de la Saint-Jean à Lhospitalet Lhospitalet samedi 20 juin 2026.

Lhospitalet

Feu de la Saint-Jean à Lhospitalet

90 Pièce Rouge Lhospitalet Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le comité des fêtes de L'Hospitalet organise son feu de la Saint-Jean !

Le comité des fêtes de L'Hospitalet organise son feu de la Saint-Jean !

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90 Pièce Rouge Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 6 80 87 05 14 ericdormieux@gmail.com

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English :

The L'Hospitalet festival committee is organizing its Midsummer bonfire!

L’événement Feu de la Saint-Jean à Lhospitalet Lhospitalet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cahors Vallée du Lot