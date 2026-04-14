Innov’Action : déléguer l’élevage des agnelles dans un troupeau collectif, Mont Saint Cyr, Saint-Chels (46), Saint-Chels

Innov’Action : déléguer l’élevage des agnelles dans un troupeau collectif Jeudi 21 mai, 14h00 Mont Saint Cyr, Saint-Chels (46) Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

Découvrez une organisation innovante en élevage ovin avec Mireille Lafferrerie, éleveuse de brebis Causses du Lot. Face au manque de surfaces fourragères et pour alléger la charge de travail, elle s’appuie sur un regroupement d’acteurs locaux pour confier une partie de ses agnelles à un élevage collectif en transhumance.

Nous vous invitons à en savoir plus sur cette thématique le jeudi 21 mai après-midi à Saint-Chels (46).

Cette rencontre est organisée en partenariat entre la Chambre d’agriculture du Lot, Ovilot et l’association Transhumance en Quercy, dans le cadre de l’année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux.

Mont Saint Cyr, Saint-Chels (46) saint-chels Saint-Chels 46160 Lot Occitanie

Regroupement d’agnelles pour valoriser des zones pastorales Innovaction pastoralisme

Fabien Bouchet-Lannat