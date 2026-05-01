Rallye Photo Nature sur l’île de la Bourgnatelle Bretenoux
Rallye Photo Nature sur l’île de la Bourgnatelle Bretenoux mercredi 20 mai 2026.
Bretenoux
Rallye Photo Nature sur l’île de la Bourgnatelle
234 Rue du Manoir de Cère Bretenoux Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 13:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Se déconnecter tout en restant à côté de chez nous ! Pique nique suivi d'un rallye photo nature
Animation en partenariat avec l'ALSH ados
Public Pré-ados ou ados, avec un adulte
Sur inscription
Se déconnecter tout en restant à côté de chez nous ! Pique nique suivi d'un rallye photo nature
Animation en partenariat avec l'ALSH ados
Public Pré-ados ou ados, avec un adulte
Sur inscription
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234 Rue du Manoir de Cère Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79
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English :
Getting away from it all while staying close to home! Picnic followed by a nature photo rally
Animation in partnership with the ALSH ados
Public Pre-teens or teens, with an adult
On registration
L’événement Rallye Photo Nature sur l’île de la Bourgnatelle Bretenoux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée de la Dordogne
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