Bretenoux

Rallye Photo Nature sur l’île de la Bourgnatelle

234 Rue du Manoir de Cère Bretenoux Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 13:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Se déconnecter tout en restant à côté de chez nous ! Pique nique suivi d'un rallye photo nature

Animation en partenariat avec l'ALSH ados

Public Pré-ados ou ados, avec un adulte

Sur inscription

Se déconnecter tout en restant à côté de chez nous ! Pique nique suivi d'un rallye photo nature

Animation en partenariat avec l'ALSH ados

Public Pré-ados ou ados, avec un adulte

Sur inscription

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234 Rue du Manoir de Cère Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Getting away from it all while staying close to home! Picnic followed by a nature photo rally

Animation in partnership with the ALSH ados

Public Pre-teens or teens, with an adult

On registration

L’événement Rallye Photo Nature sur l’île de la Bourgnatelle Bretenoux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée de la Dordogne