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Rallye Photo Nature sur l’île de la Bourgnatelle Bretenoux

Rallye Photo Nature sur l’île de la Bourgnatelle Bretenoux

Rallye Photo Nature sur l’île de la Bourgnatelle Bretenoux mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 234 Rue du Manoir de Cère

Ville : 46130 Bretenoux

Département : Lot

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : Gratuit

Bretenoux

Rallye Photo Nature sur l’île de la Bourgnatelle

234 Rue du Manoir de Cère Bretenoux Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 13:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Se déconnecter tout en restant à côté de chez nous ! Pique nique suivi d'un rallye photo nature

Animation en partenariat avec l'ALSH ados

Public Pré-ados ou ados, avec un adulte

Sur inscription

Se déconnecter tout en restant à côté de chez nous ! Pique nique suivi d'un rallye photo nature

Animation en partenariat avec l'ALSH ados

Public Pré-ados ou ados, avec un adulte

Sur inscription

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234 Rue du Manoir de Cère Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Getting away from it all while staying close to home! Picnic followed by a nature photo rally

Animation in partnership with the ALSH ados

Public Pre-teens or teens, with an adult

On registration

L’événement Rallye Photo Nature sur l’île de la Bourgnatelle Bretenoux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée de la Dordogne

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