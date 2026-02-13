13ème Trail Vallées Cère et Dordogne Bretenoux
13ème Trail Vallées Cère et Dordogne Bretenoux dimanche 6 septembre 2026.
13ème Trail Vallées Cère et Dordogne
Bretenoux Lot
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Programme 2026 en cours.
Une nouvelle édition avec 2 courses au programme Accueil des participants dès 7h30 place des Consuls à Bretenoux Plus de détails sur notre site internet
Bretenoux 46130 Lot Occitanie
English :
Program 2026 in progress.
A new edition with 2 races on the program Participants welcome from 7:30 am at Place des Consuls in Bretenoux More details on our website
L’événement 13ème Trail Vallées Cère et Dordogne Bretenoux a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Dordogne