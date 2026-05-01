Spectacle de contes participatif rue du Manoir de Saint-Céré Bretenoux
Spectacle de contes participatif rue du Manoir de Saint-Céré Bretenoux vendredi 29 mai 2026.
Bretenoux
Spectacle de contes participatif
rue du Manoir de Saint-Céré Ile de la Bourgnatelle Bretenoux Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 18:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Pour créer du lien et s'animer avec joie et humour grâce à la différence
Création inspirée des rencontres lors d'ateliers de méditation par le conte et le cheval avec un public inclusif dont les personnes en situations de handicap et personnes âgées
Apporter chaise pliantes et couvertures pour être au sol
Buvette sur place
Pour créer du lien et s'animer avec joie et humour grâce à la différence
Création inspirée des rencontres lors d'ateliers de méditation par le conte et le cheval avec un public inclusif dont les personnes en situations de handicap et personnes âgées
Apporter chaise pliantes et couvertures pour être au sol
Buvette sur place
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rue du Manoir de Saint-Céré Ile de la Bourgnatelle Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 6 76 72 69 41
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English :
To connect and entertain with joy and humor through difference
Creation inspired by encounters at storytelling and horse meditation workshops with an inclusive audience including people with disabilities and the elderly
Bring folding chair and blankets to be on the ground
Beverage on site
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L’événement Spectacle de contes participatif Bretenoux a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée de la Dordogne
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