Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bibs en jeux à Pradines Pradines

Bibs en jeux à Pradines Pradines

Bibs en jeux à Pradines Pradines mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Allées François Mitterrand

Ville : 46090 Pradines

Département : Lot

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Pradines

Bibs en jeux à Pradines

Allées François Mitterrand Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :
2026-05-20

– Jeux de société animés

– Stand légo

– Jeux d'extérieur

– Billard

– Jeux d’échecs animés par Cahors échecs.

– Jeux de société animés

– Stand légo

– Jeux d'extérieur

– Billard

– Jeux d’échecs animés par Cahors échecs.

  .

Allées François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

– Animated board games

– Lego stand

– Outdoor games

– Billiards

– Chess games animated by Cahors échecs.

L’événement Bibs en jeux à Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Pradines (Lot)