Bibs en jeux à Pradines Pradines
Bibs en jeux à Pradines Pradines mercredi 20 mai 2026.
Pradines
Bibs en jeux à Pradines
Allées François Mitterrand Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
– Jeux de société animés
– Stand légo
– Jeux d'extérieur
– Billard
– Jeux d’échecs animés par Cahors échecs.
– Jeux de société animés
– Stand légo
– Jeux d'extérieur
– Billard
– Jeux d’échecs animés par Cahors échecs.
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Allées François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23
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English :
– Animated board games
– Lego stand
– Outdoor games
– Billiards
– Chess games animated by Cahors échecs.
L’événement Bibs en jeux à Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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