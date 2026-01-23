Théâtre Le Mariage nuit gravement à la santé Pradines

Théâtre Le Mariage nuit gravement à la santé

La troupe du Café-théâtre Côté Rocher de Rocamadour se produira sur la scène de La Prade pour une soirée placée sous le signe du rire. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer !

The troupe from Rocamadour’s Café-théâtre Côté Rocher will take to the stage at La Prade for an evening of laughter

