Théâtre Le Mariage nuit gravement à la santé Pradines

Théâtre Le Mariage nuit gravement à la santé
Rue des Escrignols Pradines Lot
Tarif : 24 – 24 – EUR
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
2026-06-12
La troupe du Café-théâtre Côté Rocher de Rocamadour se produira sur la scène de La Prade pour une soirée placée sous le signe du rire. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer !
English :
The troupe from Rocamadour’s Café-théâtre Côté Rocher will take to the stage at La Prade for an evening of laughter
