Théâtre Bazar dans le grenier Pradines

Théâtre Bazar dans le grenier

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : – – 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Jules et Lily, deux frères et sœurs visitent le grenier de leur grand parents, à la recherche de trésors enfouis sous la poussière. En guise de butin, ils trouvent un vieux coffre à jouets et un carton de livres à donner. Curieux, ils se précipitent pour découvrir les ouvrages. À chaque ouverture de livre, le personnage principal de l’histoire leur rend visite. Seulement voilà, une dispute éclate au sein de la fratrie, le carton est malmené et finit par éclater faisant valser les livres qui terminent sur le sol. BAZAR DANS LE GRENIER ! Chaque personnage change totalement de personnalité rendant les contes sens dessus dessous. Vont-ils trouver une solution pour tout remettre en ordre? Rendez-vous en juin pour le savoir. Entre rires, et émotions, danses et chants, venez découvrir le travail d’une année, fourni par les élèves des deux écoles de la commune. .

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

English :

Show A.L.A.E year 2025/2026 the theater and dance workshops of the extracurricular Jean Moulin and Daniel Roques schools present their new creation:

Jules and Lily, two siblings, visit their grandparents’ attic in search of treasures buried in the dust

German :

Spectacle A.L.A.E année 2025/2026 Die Theater- und Tanzworkshops des außerschulischen Angebots der Schulen Jean Moulin und Daniel Roques präsentieren Ihnen ihre neue Kreation:

Jules und Lily, zwei Geschwister, besuchen den Dachboden ihrer Großeltern, auf der Suche nach Schätzen, die unter dem Staub vergraben sind

Italiano :

Spettacolo A.L.A.E anno 2025/2026 i laboratori di teatro e danza delle attività extrascolastiche delle scuole Jean Moulin e Daniel Roques presentano la loro nuova creazione:

Jules e Lily, due fratelli, visitano la soffitta dei nonni alla ricerca di tesori sepolti nella polvere

Espanol :

Espectáculo A.L.A.E año 2025/2026 los talleres de teatro y danza de las actividades extraescolares de las escuelas Jean Moulin y Daniel Roques presentan su nueva creación:

Jules y Lily, dos hermanos, visitan el desván de sus abuelos en busca de tesoros enterrados en el polvo

L’événement Théâtre Bazar dans le grenier Pradines a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Cahors Vallée du Lot