Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de L’ensemble vocal Côté Choeur de Pradines Pradines

Concert de L’ensemble vocal Côté Choeur de Pradines Pradines

Concert de L’ensemble vocal Côté Choeur de Pradines Pradines dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 51 Chemin des Condamines

Ville : 46090 Pradines

Département : Lot

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Participation libre

Pradines

Concert de L’ensemble vocal Côté Choeur de Pradines

51 Chemin des Condamines Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

L'ensemble vocal Côté Choeur de Pradine donne son concert annuel à l'Eglise Saint-Martial de Pradines

L'ensemble vocal Côté Choeur de Pradine donne son concert annuel à l'Eglise Saint-Martial de Pradines. Dirigé par Anne Désaméricq et accompagnée au piano par Mireille Guigou, Il présentera son répertoire composé principalement de "chants du monde".

  .

51 Chemin des Condamines Pradines 46090 Lot Occitanie   georgemichel@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’ensemble vocal Côté Choeur de Pradine gives its annual concert at l’Eglise Saint-Martial in Pradines

L’événement Concert de L’ensemble vocal Côté Choeur de Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Pradines (Lot)