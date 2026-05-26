Pradines

Concert de L’ensemble vocal Côté Choeur de Pradines

51 Chemin des Condamines Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L'ensemble vocal Côté Choeur de Pradine donne son concert annuel à l'Eglise Saint-Martial de Pradines

L'ensemble vocal Côté Choeur de Pradine donne son concert annuel à l'Eglise Saint-Martial de Pradines. Dirigé par Anne Désaméricq et accompagnée au piano par Mireille Guigou, Il présentera son répertoire composé principalement de "chants du monde".

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51 Chemin des Condamines Pradines 46090 Lot Occitanie georgemichel@neuf.fr

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English :

L’ensemble vocal Côté Choeur de Pradine gives its annual concert at l’Eglise Saint-Martial in Pradines

L’événement Concert de L’ensemble vocal Côté Choeur de Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot