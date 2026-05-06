Immersion en forêt Pradines
Immersion en forêt Pradines mercredi 8 juillet 2026.
Pradines
Immersion en forêt
Pradines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Profitez d’une balade forestière d’environ 4 km, pour découvrir la charte forestière du territoire, les espèces d’oiseaux, le dispositif Natura 2000 et les relations écologiques au cœur de la forêt.
Un temps d’échange et d’observation pour tous, à partir de 6 ans.
Rendez-vous au gîte de Larfeuil à 9h.
Prévoir des habits adaptés à la météo, chaussures de randonnée, chapeau ou casquette, bouteille d’eau.
Réservation obligatoire. .
Pradines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 25 76 86
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English : Immersion en forêt
L’événement Immersion en forêt Pradines a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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