Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers à Pradines Pradines

Vide-greniers à Pradines Pradines

Vide-greniers à Pradines Pradines dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 1 Rue des Aubépines

Ville : 46090 Pradines

Département : Lot

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit

Pradines

Vide-greniers à Pradines

1 Rue des Aubépines Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Venez chiner, vendre, acheter et partager un moment convivial lors de notre vide-grenier ! On vous attend nombreux pour cette journée festive !

Venez chiner, vendre, acheter et partager un moment convivial lors de notre vide-grenier ! On vous attend nombreux pour cette journée festive !

  .

1 Rue des Aubépines Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 81 22 40 69  charles.renard46@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come bargain hunt, sell, buy and share a convivial moment at our garage sale! We look forward to seeing many of you on this festive day!

L’événement Vide-greniers à Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie

À voir aussi à Pradines (Lot)