Vide-greniers à Pradines Pradines
Vide-greniers à Pradines Pradines dimanche 28 juin 2026.
Pradines
Vide-greniers à Pradines
1 Rue des Aubépines Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Venez chiner, vendre, acheter et partager un moment convivial lors de notre vide-grenier ! On vous attend nombreux pour cette journée festive !
Venez chiner, vendre, acheter et partager un moment convivial lors de notre vide-grenier ! On vous attend nombreux pour cette journée festive !
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1 Rue des Aubépines Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 81 22 40 69 charles.renard46@outlook.fr
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English :
Come bargain hunt, sell, buy and share a convivial moment at our garage sale! We look forward to seeing many of you on this festive day!
L’événement Vide-greniers à Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie
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