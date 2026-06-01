Pradines

Vide-greniers à Pradines

1 Rue des Aubépines Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez chiner, vendre, acheter et partager un moment convivial lors de notre vide-grenier ! On vous attend nombreux pour cette journée festive !

Venez chiner, vendre, acheter et partager un moment convivial lors de notre vide-grenier ! On vous attend nombreux pour cette journée festive !

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1 Rue des Aubépines Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 81 22 40 69 charles.renard46@outlook.fr

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English :

Come bargain hunt, sell, buy and share a convivial moment at our garage sale! We look forward to seeing many of you on this festive day!

L’événement Vide-greniers à Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie