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Vide-greniers à Flottes Salle des fêtes Pradines

Vide-greniers à Flottes Salle des fêtes Pradines

Vide-greniers à Flottes Salle des fêtes Pradines dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Foyer Rural de Flottes

Ville : 46090 Pradines

Département : Lot

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : Gratuit

Pradines

Vide-greniers à Flottes

Salle des fêtes Foyer Rural de Flottes Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Vide grenier à l'occasion de la fête votive de flottes

spectacle de magie à 15h00

food truck et buvette.

Jeux gonflable pour enfant gratuit

Vide grenier à l'occasion de la fête votive de flottes

spectacle de magie à 15h00

food truck et buvette.

Jeux gonflable pour enfant gratuit

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Salle des fêtes Foyer Rural de Flottes Pradines 46090 Lot Occitanie +33 6 31 67 33 94 

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English :

Vide grenier à l'occasion de la fête votive de flottes

spectacle de magie à 15h00

food truck et buvette.

Jeux gonflables pour enfant gratuit

L’événement Vide-greniers à Flottes Pradines a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot

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