Vide-greniers à Flottes Salle des fêtes Pradines
Vide-greniers à Flottes Salle des fêtes Pradines dimanche 14 juin 2026.
Pradines
Vide-greniers à Flottes
Salle des fêtes Foyer Rural de Flottes Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide grenier à l'occasion de la fête votive de flottes
spectacle de magie à 15h00
food truck et buvette.
Jeux gonflable pour enfant gratuit
Vide grenier à l'occasion de la fête votive de flottes
spectacle de magie à 15h00
food truck et buvette.
Jeux gonflable pour enfant gratuit
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Salle des fêtes Foyer Rural de Flottes Pradines 46090 Lot Occitanie +33 6 31 67 33 94
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English :
Vide grenier à l'occasion de la fête votive de flottes
spectacle de magie à 15h00
food truck et buvette.
Jeux gonflables pour enfant gratuit
L’événement Vide-greniers à Flottes Pradines a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot
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