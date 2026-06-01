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Vide-grenier Cap Nature Pradines

Vide-grenier Cap Nature Pradines

Vide-grenier Cap Nature Pradines dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Chemin de l'Île

Ville : 46090 Pradines

Département : Lot

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Pradines

Vide-grenier Cap Nature

Chemin de l’Île Pradines Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Le parc de loisirs Cap Nature à Pradines organise un vide-grenier.

Le parc de loisirs Cap Nature à Pradines organise un vide-grenier.

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Chemin de l’Île Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 25 12  cahors@capnature.eu

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English :

The Cap Nature leisure park in Pradines is organizing a garage sale.

L’événement Vide-grenier Cap Nature Pradines a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot

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