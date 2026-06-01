Vide-grenier Cap Nature Pradines
Vide-grenier Cap Nature Pradines dimanche 14 juin 2026.
Pradines
Vide-grenier Cap Nature
Chemin de l’Île Pradines Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le parc de loisirs Cap Nature à Pradines organise un vide-grenier.
Le parc de loisirs Cap Nature à Pradines organise un vide-grenier.
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Chemin de l’Île Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 25 12 cahors@capnature.eu
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English :
The Cap Nature leisure park in Pradines is organizing a garage sale.
L’événement Vide-grenier Cap Nature Pradines a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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