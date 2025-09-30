Théâtre Au chœur des femmes Pradines

Théâtre Au chœur des femmes Pradines samedi 13 juin 2026.

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2026-06-13 20:30:00
2026-06-13

Josiane l’a mis à la porte, Pierrot est effondré
Josiane l’a mis à la porte, Pierrot est effondré. Trouvera-t-il un réconfort, des réponses au Chœur des Femmes , dans ce café, où l’on a coutume de philosopher en chansons ? Vénales ou fleur bleue, hystériques ou maternelles, ménagères ou nymphomanes, elles auraient le monopole du cœur… mais ne vous fiez pas aux clichés.   .

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie  

English :

Josiane has thrown him out and Pierrot is devastated

German :

Josiane hat ihn rausgeschmissen, Pierrot ist am Boden zerstört

Italiano :

Josiane lo ha cacciato di casa e Pierrot è sconvolto

Espanol :

Josiane le ha echado y Pierrot está destrozado

L’événement Théâtre Au chœur des femmes Pradines a été mis à jour le 2025-09-30 par OT Cahors Vallée du Lot