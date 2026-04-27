Spectacle de danse et percussions Instants d’Afrique Pradines
Spectacle de danse et percussions Instants d’Afrique Pradines samedi 30 mai 2026.
Pradines
Spectacle de danse et percussions Instants d’Afrique
Rue des Escrignols Pradines Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Spectacle de danse et percussions Africaines, sous la direction artistique de Koku AMEADA , avec ses élèves de Pradines, villeneuve sur Lot, Ste Livrade et le Foyer Lamourous.
Des musiciens, chanteurs, conteurs.
Spectacle de danse et percussions Africaines, sous la direction artistique de Koku AMEADA , avec ses élèves de Pradines, villeneuve sur Lot, Ste Livrade et le Foyer Lamourous.
Des musiciens, chanteurs, conteurs.
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Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie muriel.danglot@orange.fr
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English :
African dance and percussion show, under the artistic direction of Koku AMEADA , with his students from Pradines, villeneuve sur Lot, Ste Livrade and the Foyer Lamourous.
Musicians, singers, storytellers.
L’événement Spectacle de danse et percussions Instants d’Afrique Pradines a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cahors Vallée du Lot
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