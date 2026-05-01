Pradines

Marché gourmand à Pradines

Chemin de l’île Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Marché gourmand organisé à Pradines avec des artisans et producteurs locaux

Marché gourmand organisé à Pradines avec des artisans et producteurs locaux. Une soirée conviviale autour des produits du terroir, avec buvette et animation musicale. Les participants sont invités à prévoir leurs couverts.

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Chemin de l’île Pradines 46090 Lot Occitanie festipradines@gmail.com

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English :

Gourmet market in Pradines with local craftsmen and producers

L’événement Marché gourmand à Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Cahors Vallée du Lot