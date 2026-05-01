Marché gourmand à Pradines Pradines
Marché gourmand à Pradines Pradines samedi 23 mai 2026.
Pradines
Marché gourmand à Pradines
Chemin de l’île Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Marché gourmand organisé à Pradines avec des artisans et producteurs locaux
Marché gourmand organisé à Pradines avec des artisans et producteurs locaux. Une soirée conviviale autour des produits du terroir, avec buvette et animation musicale. Les participants sont invités à prévoir leurs couverts.
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Chemin de l’île Pradines 46090 Lot Occitanie festipradines@gmail.com
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English :
Gourmet market in Pradines with local craftsmen and producers
L’événement Marché gourmand à Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Cahors Vallée du Lot
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