Scène ouverte à la Prade Pradines

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-19 22:00:00

2026-05-19

Les chanteurs et chanteuses, musiciens et musiciennes de tous horizons, professionnels ou amateurs, se succéderont pour nous offrir une parenthèse musicale entre 19h et 22h.

À la carte, planches de fromages et charcuteries, accompagnées de bières locales, vins et champagne

À la carte, planches de fromages et charcuteries, accompagnées de bières locales, vins et champagne. Ou pour les plus sages des boissons non alcoolisés bio et artisanales. Sans oublier les cafés et thés gourmands. .

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie +33 6 48 33 31 16 laprade@pradines.fr

English :

Singers and musicians from all walks of life, both professional and amateur, will take turns to offer us a musical interlude between 7 and 10 pm.

On the menu: cheese and charcuterie platters, accompanied by local beers, wines and champagne

German :

Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musiker aus allen Bereichen, Profis und Amateure, werden sich abwechseln, um uns zwischen 19 Uhr und 22 Uhr eine musikalische Auszeit zu bieten.

Auf der Speisekarte stehen Käse- und Wurstplatten, begleitet von lokalen Bieren, Weinen und Champagner

Italiano :

Cantanti e musicisti di ogni estrazione, sia professionisti che dilettanti, saliranno sul palco per offrirci un intermezzo musicale tra le 19.00 e le 22.00.

Il menu comprenderà taglieri di formaggi e salumi, accompagnati da birre locali, vini e champagne

Espanol :

Cantantes y músicos de todos los ámbitos, tanto profesionales como aficionados, subirán al escenario para ofrecernos un interludio musical entre las 19:00 y las 22:00 horas.

El menú incluirá tablas de quesos y embutidos, acompañadas de cervezas, vinos y champán locales

