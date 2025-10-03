Concert Mémoires de l’Europe Musicale Pradines

Concert Mémoires de l’Europe Musicale

2026-05-21 20:30:00

180 lycéens d’Occitanie pour célébrer l’Europe musicale !

Les chœurs et orchestres des lycées de Cahors, Montauban et Rodez se réuniront une nouvelle fois à la Prade pour un programme choral et symphonique des plus éclectique ! Une ôde à l’Europe et à ses riches et diverses cultures musicales.

Rencontres musicales inter-lycées 2026.

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

English :

180 Occitan high school students celebrate musical Europe!

Choirs and orchestras from high schools in Cahors, Montauban and Rodez will once again join forces at La Prade for an eclectic choral and symphonic program! An ode to Europe and its richly diverse musical cultures.

Rencontres musicales inter-lycées 2026.

German :

180 Gymnasiasten aus Okzitanien feiern das musikalische Europa!

Die Chöre und Orchester der Gymnasien von Cahors, Montauban und Rodez werden wieder einmal in La Prade zusammenkommen, um ein eklektisches Chor- und Symphonieprogramm zu präsentieren! Eine Ode an Europa und seine reiche und vielfältige Musikkultur.

Musikalische Begegnungen zwischen Schulen 2026.

Italiano :

180 studenti delle scuole superiori occitane per celebrare l’Europa musicale!

Cori e orchestre delle scuole secondarie di Cahors, Montauban e Rodez si riuniranno ancora una volta a La Prade per un eclettico programma corale e sinfonico! Un’ode all’Europa e alle sue ricche e diverse culture musicali.

Rencontres musicales inter-lycées 2026.

Espanol :

¡180 estudiantes occitanos de secundaria para celebrar la Europa musical!

Coros y orquestas de institutos de Cahors, Montauban y Rodez se reunirán de nuevo en La Prade para ofrecer un ecléctico programa coral y sinfónico Una oda a Europa y a sus ricas y diversas culturas musicales.

Rencontres musicales inter-lycées 2026.

