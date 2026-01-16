Reyes Heritage Gipsy Kings expérience Pradines

Reyes Heritage Gipsy Kings expérience

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : 32 – 32 – EUR

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

2026-05-07

La Légende Continue.

Directement issus de la famille fondatrice des Gipsy Kings, les fils Reyes perpétuent aujourd’hui l’âme, la chaleur et l’authenticité de cette musique mondialement connue.

Une histoire de sang, de guitare et de soleil.

Une signature sonore que l’on reconnaît dès les premières notes.

Volare • Bamboleo • Djobi Djoba • Bem Bem Maria • Un Amor…

Les hymnes qui ont fait danser le monde revivent sur scène, portés par REYES HERITAGE, dans un spectacle vibrant, généreux et d’une puissance émotionnelle rare.

La tradition

Ce n’est pas une imitation c’est l’héritage vivant.

La musique est la même, l’âme est la même, le sang est le même.

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

English :

The Legend Continues.

Directly descended from the founding family of the Gipsy Kings, the Reyes sons today perpetuate the soul, warmth and authenticity of this world-famous music.

A story of blood, guitar and sunshine.

A signature sound that you recognize from the very first notes.

Volare? Bamboleo? Djobi Djoba ? Bem Bem Maria ? Un Amor?

The anthems that have made the world dance come alive on stage, brought to life by REYES HERITAGE, in a vibrant, generous show of rare emotional power.

The tradition

