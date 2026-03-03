Festival ClassiCahors Orchestre national du Capitole de Toulouse Pradines

Festival ClassiCahors Orchestre national du Capitole de Toulouse

L’Orchestre national du Capitole de Toulouse est l’une des plus brillantes formations françaises du moment

L’Orchestre national du Capitole de Toulouse est l’une des plus brillantes formations françaises du moment. La formidable dynamique insufflée d’abord par Michel Plasson, puis par Tugan Sokhiev et depuis peu par Tarmo Peltokoski, lui offre une renommée dépassant de loin les frontières nationales. Outre une riche saison symphonique dans sa salle mythique de la Halle aux grains de Toulouse, mais aussi lyrique et chorégraphique au Théâtre du Capitole, l’ONCT est régulièrement invité sur les scènes nationales et internationales les plus prestigieuses, ainsi qu’en région Occitanie, renforçant par là même son ancrage local et son ouverture à tous les publics.

La 7e Symphonie de Beethoven se distingue par la puissance de son rythme, son élan irrésistible et son énergie exceptionnelle. Souvent qualifiée par Wagner d’ apothéose de la danse , elle alterne fougue, tension dramatique et profondeur expressive, notamment dans son célèbre deuxième mouvement. Cette symphonie incarne une célébration vibrante du mouvement et de la vitalité musicale.

