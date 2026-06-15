Pradines

Vide-Greniers à Pradines

Chemin de l’île Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Festi'Pradines organise un vide-greniers.

Festi'Pradines organise un vide-greniers.

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Chemin de l’île Pradines 46090 Lot Occitanie +33 7 86 66 32 89

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English :

Festi’Pradines is hosting a yard sale.

L’événement Vide-Greniers à Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot