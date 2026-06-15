Vide-Greniers à Pradines Pradines
Vide-Greniers à Pradines Pradines dimanche 30 août 2026.
Pradines
Vide-Greniers à Pradines
Chemin de l’île Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Festi'Pradines organise un vide-greniers.
Festi'Pradines organise un vide-greniers.
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Chemin de l’île Pradines 46090 Lot Occitanie +33 7 86 66 32 89
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English :
Festi’Pradines is hosting a yard sale.
L’événement Vide-Greniers à Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot
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