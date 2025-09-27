Informations pratiques

Pradines

Manu Lanvin en concert

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

La salle de La Prade à Pradines et l’association Lot of Good Day accueilleront Manu Lanvin le samedi 28 novembre 2026 pour une soirée placée sous le signe du blues-rock.

La salle de La Prade à Pradines et l’association Lot of Good Day accueilleront Manu Lanvin le samedi 28 novembre 2026 pour une soirée placée sous le signe du blues-rock.

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Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

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English :

La Prade %E0 Pradines and the Lot of Good Day association%A0will host Manu Lanvin on Saturday, November 28, 2026%A0for an evening of blues-rock.

L’événement Manu Lanvin en concert Pradines a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot