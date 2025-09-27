Manu Lanvin en concert Pradines
samedi 28 novembre 2026 · Pradines
Informations pratiques
Pradines
Manu Lanvin en concert
Rue des Escrignols Pradines Lot
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
La salle de La Prade à Pradines et l’association Lot of Good Day accueilleront Manu Lanvin le samedi 28 novembre 2026 pour une soirée placée sous le signe du blues-rock.
La salle de La Prade à Pradines et l’association Lot of Good Day accueilleront Manu Lanvin le samedi 28 novembre 2026 pour une soirée placée sous le signe du blues-rock.
.
Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Prade %E0 Pradines and the Lot of Good Day association%A0will host Manu Lanvin on Saturday, November 28, 2026%A0for an evening of blues-rock.
L’événement Manu Lanvin en concert Pradines a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Pradines (Lot)
- Festival ClassiCahors Orchestre national du Capitole de Toulouse Pradines 18 juillet 2026
- Le Lot en Bodéga à Pradines Pradines 17 août 2026
- Les Pastorales La Chorale Locus Pradines 29 août 2026
- Vide-Greniers à Pradines Pradines 30 août 2026
- Bal Occitan Pradines 26 septembre 2026