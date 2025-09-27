Informations pratiques

Pradines

Concert sous hypnose Au delà Geoffrey SECCO

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : 42 – 42 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

"Ce spectacle insolite" fait du bien autant qu'il intrigue

"Ce spectacle insolite" fait du bien autant qu'il intrigue. Mais qu'en est il réellement ?

Que le voyage vers l’Au-delà soit raconté par nos diverses spiritualités (le Livre des morts Tibétain, la Bible, les différentes mythologies…) ou étudié par la science (Expérience de Mort Imminente, université de Liège), les témoignages se recoupent étrangement en une même épopée extraordinaire tunnel lumineux, rencontre avec des êtres de lumière, amour inconditionnel, messages transcendants…

Et s’il était possible de vivre un tel voyage initiatique grâce à l'hypnose et la musique, quelle magie et quel secret pourriez-vous découvrir ?

Imaginez que vous pouvez retrouver un proche disparu, ressentir un amour et un apaisement infini, vous connecter à un champs de connaissance illimité…

Que se passe-t-il après la vie ? Jusqu'où votre conscience peut voyager ?

Expérience à partir de 13 ans

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Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie +33 6 59 43 69 83

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English :

“This unusual show” is as uplifting as it is intriguing

L’événement Concert sous hypnose Au delà Geoffrey SECCO Pradines a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Cahors Vallée du Lot