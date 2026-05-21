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Les Pastorales La Chorale Locus Pradines

Les Pastorales La Chorale Locus Pradines

Les Pastorales La Chorale Locus Pradines samedi 29 août 2026.

Adresse : Eglise Saint Georges

Ville : 19170 Pradines

Département : Corrèze

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Pradines

Les Pastorales La Chorale Locus

Eglise Saint Georges Pradines Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :
2026-08-29

La Chorale Locus de Meymac vous propose un répertoire varié de chants classiques et baroques à l’Eglise St Georges de Pradines.
Participation libre au chapeau.   .

Eglise Saint Georges Pradines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 02 21 14 

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English : Les Pastorales La Chorale Locus

L’événement Les Pastorales La Chorale Locus Pradines a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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