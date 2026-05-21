Pradines

Les Pastorales La Chorale Locus

Eglise Saint Georges Pradines Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :

2026-08-29

La Chorale Locus de Meymac vous propose un répertoire varié de chants classiques et baroques à l’Eglise St Georges de Pradines.

Participation libre au chapeau. .

Eglise Saint Georges Pradines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 02 21 14

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English : Les Pastorales La Chorale Locus

L’événement Les Pastorales La Chorale Locus Pradines a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze