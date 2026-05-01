Fête du miel, de l’abeille et de la biodiversité Gourdon
Fête du miel, de l’abeille et de la biodiversité Gourdon mercredi 20 mai 2026.
Gourdon
Fête du miel, de l’abeille et de la biodiversité
Jardin du Sénéchal Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
O2 Gourdon invite les enfants à une après-midi dédiée à l'abeille
O2 Gourdon invite les enfants à une après-midi dédiée à l'abeille. C'est le moment de découvrir ces fabuleux insectes, déguster leur miel et apprendre à fabriquer une "bombe à graines" !
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Jardin du Sénéchal Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 64 58 37 33
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English :
<02 Gourdon invites children to an afternoon dedicated to the bee L'événement Fête du miel, de l'abeille et de la biodiversité Gourdon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Gourdon
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