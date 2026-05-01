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Fête du miel, de l’abeille et de la biodiversité Gourdon

Fête du miel, de l’abeille et de la biodiversité Gourdon

Fête du miel, de l’abeille et de la biodiversité Gourdon mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Jardin du Sénéchal

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit

Gourdon

Fête du miel, de l’abeille et de la biodiversité

Jardin du Sénéchal Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:30:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

O2 Gourdon invite les enfants à une après-midi dédiée à l'abeille

O2 Gourdon invite les enfants à une après-midi dédiée à l'abeille. C'est le moment de découvrir ces fabuleux insectes, déguster leur miel et apprendre à fabriquer une "bombe à graines" !

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Jardin du Sénéchal Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 64 58 37 33 

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English :

<02 Gourdon invites children to an afternoon dedicated to the bee L'événement Fête du miel, de l'abeille et de la biodiversité Gourdon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Gourdon

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