Gourdon

Fête du miel, de l’abeille et de la biodiversité

Jardin du Sénéchal Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

O2 Gourdon invite les enfants à une après-midi dédiée à l'abeille

O2 Gourdon invite les enfants à une après-midi dédiée à l'abeille. C'est le moment de découvrir ces fabuleux insectes, déguster leur miel et apprendre à fabriquer une "bombe à graines" !

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Jardin du Sénéchal Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 64 58 37 33

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English :

<02 Gourdon invites children to an afternoon dedicated to the bee L'événement Fête du miel, de l'abeille et de la biodiversité Gourdon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Gourdon