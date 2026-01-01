Atelier en chemin Gourdon

Atelier en chemin

Place Noël Poujade Gourdon Lot

Début : 2026-01-31 13:00:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

2026-01-31 2026-02-14

Atelier d'écriture mensuel, ludique et évolutif animé par Pascale Paire

Atelier d'écriture mensuel, ludique et évolutif animé par Pascale Paire. L'occasion d'explorer l'écriture, d'écrire ce que vous aviez envie d'imaginer, ou de dire …

Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 11 32 40 80

English :

A monthly writing workshop, fun and progressive, led by Pascale Paire

