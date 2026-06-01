Gourdon

Conférence-débat Les émotions

3, Allées François Rey Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Matinée parentalité proposée par l'Institut de la Parentalité Cahors-Pradines, en partenariat avec Le Relais et la Crèche Écoute s'il joue.

Matinée parentalité proposée par l'Institut de la Parentalité Cahors-Pradines, en partenariat avec Le Relais et la Crèche Écoute s'il joue.

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3, Allées François Rey Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 35 33

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English :

Parenting morning offered by the Institut de la Parentalité Cahors-Pradines, in partnership with Le Relais and the Crèche Écoute s'il joue.

L’événement Conférence-débat Les émotions Gourdon a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Gourdon