Conférence-débat Les émotions Gourdon
Conférence-débat Les émotions Gourdon samedi 20 juin 2026.
Gourdon
Conférence-débat Les émotions
3, Allées François Rey Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Matinée parentalité proposée par l'Institut de la Parentalité Cahors-Pradines, en partenariat avec Le Relais et la Crèche Écoute s'il joue.
Matinée parentalité proposée par l'Institut de la Parentalité Cahors-Pradines, en partenariat avec Le Relais et la Crèche Écoute s'il joue.
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3, Allées François Rey Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 35 33
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English :
Parenting morning offered by the Institut de la Parentalité Cahors-Pradines, in partnership with Le Relais and the Crèche Écoute s'il joue.
L’événement Conférence-débat Les émotions Gourdon a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Gourdon
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