Conférence Templiers, Hospitaliers l’héritage révélé Gourdon
Conférence Templiers, Hospitaliers l’héritage révélé Gourdon vendredi 12 juin 2026.
Gourdon
Conférence Templiers, Hospitaliers l’héritage révélé
Salle des Pargueminiers Gourdon Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Cette conférence propose de découvrir l’histoire des Templiers et des Hospitaliers en Quercy, depuis leurs origines lors des croisades jusqu’à leur implantation dans les commanderies locales
Cette conférence propose de découvrir l’histoire des Templiers et des Hospitaliers en Quercy, depuis leurs origines lors des croisades jusqu’à leur implantation dans les commanderies locales. Animée par Marc Olivier Agnes, spécialiste de la valorisation du patrimoine templier et hospitalier, elle permet de mieux comprendre l’héritage laissé par ces ordres religieux et chevaleresques et de distinguer l’histoire des légendes. Un rendez-vous pour les passionnés d’histoire médiévale et les curieux du patrimoine local.
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Salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie
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English :
This conference explores the history of the Knights Templar and the Hospitallers in Quercy, from their origins in the Crusades to their establishment in local commanderies
L’événement Conférence Templiers, Hospitaliers l’héritage révélé Gourdon a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Gourdon
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