Finale du Concours de saut d’obstacle au centre équestre de Gourdon

Roquemeyrine Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Pour cette finale du concours de sauts d'obstacles et de maniabilité, venez nombreux découvrir le travail des cavaliers et cavalières.

Pour cette finale du concours de sauts d'obstacles et de maniabilité, venez nombreux découvrir le travail des cavaliers et cavalières.

.

Roquemeyrine Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 07 85 22 17 contact@ace-lotequitation.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this final of the show jumping and maneuverability competition, come one and all to discover the work of the men and women riders.

L’événement Finale du Concours de saut d’obstacle au centre équestre de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Gourdon