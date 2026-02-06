Finale du Concours de saut d’obstacle au centre équestre de Gourdon Gourdon
Finale du Concours de saut d’obstacle au centre équestre de Gourdon Gourdon dimanche 14 juin 2026.
Finale du Concours de saut d’obstacle au centre équestre de Gourdon
Roquemeyrine Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Pour cette finale du concours de sauts d'obstacles et de maniabilité, venez nombreux découvrir le travail des cavaliers et cavalières.
Pour cette finale du concours de sauts d'obstacles et de maniabilité, venez nombreux découvrir le travail des cavaliers et cavalières.
.
Roquemeyrine Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 07 85 22 17 contact@ace-lotequitation.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For this final of the show jumping and maneuverability competition, come one and all to discover the work of the men and women riders.
L’événement Finale du Concours de saut d’obstacle au centre équestre de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Gourdon