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Concert GuyWill quartet à Gourdon Gourdon

Concert GuyWill quartet à Gourdon Gourdon

Concert GuyWill quartet à Gourdon Gourdon vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Place du Sénéchal

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 Général

Gourdon

Concert GuyWill quartet à Gourdon

Place du Sénéchal Gourdon Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Pianiste et claviériste professionnel depuis 25 ans, avec une formation jazz et classique, Guillaume a également pratiqué l'écriture et l'orchestration

Pianiste et claviériste professionnel depuis 25 ans, avec une formation jazz et classique, Guillaume a également pratiqué l'écriture et l'orchestration. Il vient de créer son quartet de jazz composé de musiciens professionnels qui nous promettent un spectacle haut en couleur

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Place du Sénéchal Gourdon 46300 Lot Occitanie  

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English :

Professional pianist and keyboardist for 25 years, with jazz and classical training, Guillaume has also practiced writing and orchestration

L’événement Concert GuyWill quartet à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Gourdon

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