Concert GuyWill quartet à Gourdon Gourdon
Concert GuyWill quartet à Gourdon Gourdon vendredi 12 juin 2026.
Gourdon
Concert GuyWill quartet à Gourdon
Place du Sénéchal Gourdon Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Pianiste et claviériste professionnel depuis 25 ans, avec une formation jazz et classique, Guillaume a également pratiqué l'écriture et l'orchestration
Pianiste et claviériste professionnel depuis 25 ans, avec une formation jazz et classique, Guillaume a également pratiqué l'écriture et l'orchestration. Il vient de créer son quartet de jazz composé de musiciens professionnels qui nous promettent un spectacle haut en couleur
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Place du Sénéchal Gourdon 46300 Lot Occitanie
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English :
Professional pianist and keyboardist for 25 years, with jazz and classical training, Guillaume has also practiced writing and orchestration
L’événement Concert GuyWill quartet à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Gourdon
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