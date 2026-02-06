Fête Annuelle du Centre Équestre Gourdon
Fête Annuelle du Centre Équestre Gourdon vendredi 26 juin 2026.
Fête Annuelle du Centre Équestre
Roquemeyrine Gourdon Lot
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26
2026-06-26
Spectacle équestre des cavaliers du Club ACE
Roquemeyrine Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 07 85 22 17 lotequitation@gmail.com
English :
Equestrian show by Club ACE riders
