Rencontre avec Éloi Audoin-Rouzeau à la Librairie Des Livres et Vous Librairie Des Livres et Vous Gourdon
Rencontre avec Éloi Audoin-Rouzeau à la Librairie Des Livres et Vous Librairie Des Livres et Vous Gourdon mercredi 17 juin 2026.
Gourdon
Rencontre avec Éloi Audoin-Rouzeau à la Librairie Des Livres et Vous
Librairie Des Livres et Vous 26 boulevard Mainiol Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Venez à la rencontre d'Éloi Audoin-Rouzeau pour son livre Le dernier clan
Venez à la rencontre d'Éloi Audoin-Rouzeau pour son livre Le dernier clan.
Dans ce livre à la langue délicieusement sophistiquée et douce, Éloi Audoin-Rouzeau nous propose de suivre une Néandertalien, nommé Yaretzy, membre du clan des Mers, il y a 40 000 ans avant notre ère. Décrit avec ses congénères durant sa vie quotidienne, faite de rituels, de chasses, de moments poignants, nous nous prenons d'affection pour un être au coeur d'une période charnière de notre histoire l'apparition de Sapiens, qui va tout emporter sur son passage…
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Librairie Des Livres et Vous 26 boulevard Mainiol Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 29 09 deslivresetvous.gourdon@gmail.com
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English :
Meet Éloi Audoin-Rouzeau for his book Le dernier clan
L’événement Rencontre avec Éloi Audoin-Rouzeau à la Librairie Des Livres et Vous Gourdon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Gourdon
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