80 ans du Secours Catholique à Gourdon sous les arcades Gourdon
80 ans du Secours Catholique à Gourdon sous les arcades Gourdon dimanche 14 juin 2026.
Gourdon
80 ans du Secours Catholique à Gourdon
sous les arcades Place St Pierre Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le secours catholique fête ses 80 ans et à cette occasion vous invite nombreux.
Le secours catholique fête ses 80 ans et à cette occasion vous invite nombreux.
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sous les arcades Place St Pierre Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 87 84 94 94
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English :
The Catholic Relief Services is celebrating its 80th anniversary and invites you to join us.
L’événement 80 ans du Secours Catholique à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Gourdon
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