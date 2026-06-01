80 ans du Secours Catholique à Gourdon sous les arcades Gourdon dimanche 14 juin 2026.

Gourdon

80 ans du Secours Catholique à Gourdon

sous les arcades Place St Pierre Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le secours catholique fête ses 80 ans et à cette occasion vous invite nombreux.

Le secours catholique fête ses 80 ans et à cette occasion vous invite nombreux.

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sous les arcades Place St Pierre Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 87 84 94 94

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English :

The Catholic Relief Services is celebrating its 80th anniversary and invites you to join us.

L’événement 80 ans du Secours Catholique à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Gourdon