Concert de la Chorale Chant Libre ! Gourdon
Concert de la Chorale Chant Libre ! Gourdon mercredi 24 juin 2026.
Gourdon
Concert de la Chorale Chant Libre !
Cour du Sénéchal Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
La chorale Chant Libre vous invite à écouter son travail de l'année
La chorale Chant Libre vous invite à écouter son travail de l'année. Au programme Les Beatles, le traditionnel Irlandais, Rom, Bulgare, Géorgien, mais aussi Purcell et les manuscrits franciscains corses du XVIIe siècle. Et c'est sans compter les solos et les duos concoctés par certains choristes ainsi que les invités surprises !
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Cour du Sénéchal Gourdon 46300 Lot Occitanie casteress@gmail.com
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English :
The Chant Libre choir invites you to listen to its work of the year
L’événement Concert de la Chorale Chant Libre ! Gourdon a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Gourdon
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