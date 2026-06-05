Gourdon

Concert de la Chorale Chant Libre !

Cour du Sénéchal Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

La chorale Chant Libre vous invite à écouter son travail de l'année

La chorale Chant Libre vous invite à écouter son travail de l'année. Au programme Les Beatles, le traditionnel Irlandais, Rom, Bulgare, Géorgien, mais aussi Purcell et les manuscrits franciscains corses du XVIIe siècle. Et c'est sans compter les solos et les duos concoctés par certains choristes ainsi que les invités surprises !

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Cour du Sénéchal Gourdon 46300 Lot Occitanie casteress@gmail.com

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English :

The Chant Libre choir invites you to listen to its work of the year

L’événement Concert de la Chorale Chant Libre ! Gourdon a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Gourdon